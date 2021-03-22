Суды оштрафовали коллекторов на 120 млн рублей

В 2020 году суды оштрафовали коллекторов на общую сумму более 120 млн рублей. По сравнению с 2019 годом совокупный объём штрафов увеличился на 4,6%.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

По его словам, рост штрафов объясняется большим количеством протоколов, составленных судебными приставами. При этом количество жалоб от граждан снизилось, но увеличилось количество обращений, признанных обоснованными.

Снижение общего количества жалоб связывают с ограничительными мерами 2020 года. Из-за них у коллекторов не было возможности заниматься взысканием долгов. Это подтверждается тем, что после ослабления ограничений поток жалоб на коллекторов возобновился.

В настоящее время в реестр ФССП включены 362 коллекторских агентства. Но взысканием задолженности занимаются не только они, а также кредитные и микрофинансовые организации. С работой последних связано больше всего жалоб. Тем не менее они не подпадают под действие закона о взыскании долгов.

В Госдуме находится законопроект, который расширяет полномочия ФССП по контролю за взысканием долгов на кредитные и микрофинансовые организации. Но он до сих пор не принят.