В России появилась новая схема обналичивания денег

В 2020 году Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег. Фиктивные фирмы платят налоги и таможенные пошлины за реальные компании, получая взамен наличные.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга. Схему подтвердили в крупнейших банках.

В целом различные модификации "теневой инкассации" стали самыми популярными при продаже наличных в 2020 году. Чаще всего в них участвовали крупные предприятия с большим оборотом "живых денег": федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Заказчики наличных переводили им денежные средства через большое количество посредников с признаками фиктивности.

Как подчеркнули в Росфинмониторге, банки были оповещены о новой схеме обналичивания и перенастроили свои системы мониторинга. В итоге в большинстве случаев участникам подобного роде схем было отказано в обслуживании. В I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций.

Юристы указывают, что чаще всего в схемах обналичивания денег замешаны компании из автомобильного, строительного и продуктового секторов, в которых сохраняется крупный оборот "живых денег".