Набиуллина объяснила рост инфляции: у населения слишком много денег

Очередными парадоксальными заявлениями радуют россиян власти. Оказывается, причина резкого роста инфляции заключается в том, что жители страны "накопили" примерно 2 трлн рублей.

Объяснить логику ситуации с инфляцией решила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Выступая на одной из недавних конференций, она заявила: из-за пандемии россияне, лишённые возможности тратить деньги, стали с улучшением ситуации активно "навёрстывать упущенное". Именно резкий рост спроса и вызвал инфляцию.

"Люди постепенно возвращаются к привычному образу жизни, делают покупки, которые раньше откладывали. Это видно по увеличению продаж бытовой техники и электроники, товаров для ремонта, по росту спроса на развлечения и поездки. 2 триллиона рублей не были потрачены за рубежом", — разъяснила Набиуллина.

Напомним, что к середине марта 2021 года инфляция, согласно Росстату, уверенно закрепилась на отметке в 5,8% обновив рекорд 2016 года. Но в словах Набиуллиной действительно есть некоторая логика: спрос может на самом деле обгонять предложение.

Проблема кроется лишь в одном: в вопросе "Откуда деньги?".

Если оценить статистику зарплат россиян, можно увидеть: реальные зарплаты за 2020 год выросли всего на 2,5% (данные Росстата). А если сравнивать январь 2020 года с январём 2021, можно увидеть "невероятный" рост в 0,1%.

"Откладывать" у жителей РФ также получалось не особо: только за октябрь 2020 года банковские вклады физлиц "похудели" на 469 млрд, пишет ЦБ. А ближе к концу года отток и вовсе стал превышать триллион...