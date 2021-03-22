Ипотечный заёмщик, допустивший просрочку по кредиту, может не только лишиться купленного жилья, но и остаться должником банка. В отдельных случаях долг перед банком может достигать 2 млн рублей.
Об этом РИА "Недвижимость" рассказал партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
По его словам, в случае взыскания на "ипотечное" жильё, помимо возвращения самого кредита, процентов, штрафов и пени, банк имеет право включить в долг и компенсацию расходов, понесённых при обращении взыскания.
Речь идёт о 0,5-2 млн рублей, но итоговая сумма будет зависеть от региона, в котором расположена залоговая недвижимость.
Причём изначально компенсируются расходы банка на реализацию "ипотечной" недвижимости и судебные издержки и только потом идёт уплата самого кредита. Банки также могут включать в ипотечные договоры иную очерёдность, но такое случается редко.
Поэтому, допуская просрочку по ипотеке, вплоть до взыскания залога, "заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами".
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