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Как выгодно вложить пять тысяч рублей

Экономика » Финансы » Инвестиции

Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Как выгодно вложить пять тысяч рублей

По его словам, открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

"В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паев "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи", — предположил Русецкий.

Систематическое инвестирование (довнесение средств) — один из лучших механизмов долгосрочного накопления, заключил собеседник агентства.

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Автор: Алексей Корнеев
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