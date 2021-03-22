"Китайский газовый фокус": как Пекин купил газ дешевле, чем Минск

Всё выгоднее и выгоднее становится для Пекина российский газ, поступающий по "Силе Сибири". По данным, которые приводит "Интерфакс", Китай оказался на первом месте рейтинга "низких цен".

Данные оказались следующими: с начала 2021 года российский газ для Китая стал дешевле примерно на 5,9%. Поставки шли по стоимости в 118,5 доллара за тысячу "кубов", и эта сумма на 35% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

Таким образом, примерно за год Китай смог "накопить" скидку в 63,5 доллара на каждый кубометр. Интересно, что в Белоруссию газ шёл по 128,5 доллара, а в страны ЕС — и вовсе по 170.

Почему же Китай получил такую "скидку"? В чём состоит "китайский газовый фокус"?

Дело, как казалось, заключается не в щедрости "Газпрома", а в особенностях подсчёта. Формула, на основе которой считают цену, включает в себя стоимость мазута и газойля, причём с задержкой на девять месяцев. Именно случившийся девять месяцев назад "пандемийный обвал", в ходе которого спрос на газ поставил множество антирекордов, и привёл к необычно дешёвому газу в начале 2021 года.