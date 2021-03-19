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Конституционный суд защитил обратившихся за налоговым вычетом

Экономика » Финансы » Деньги

Конституционный суд РФ снова призвал суды не считать мошенничеством факт обращения гражданина за налоговым вычетом, даже если тот ему не положен. Ответственность за принятие решения о вычете должна лежать на налоговых органах, а в основу суда нужно закладывать презумпцию добросовестности.

Конституционный суд защитил обратившихся за налоговым вычетом

Комментарий суда опубликован в "Российской газете".

С жалобой на статью о мошенничестве обратился военнослужащий Вячеслав Калугаров. Он приобрёл квартиру в рамках программы "военная ипотека", а после обратился в налоговые органы за налоговым вычетом. Способ приобретения жилья он не скрывал, все необходимые документы предоставил вовремя. Но в итоге стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, потому что не имел права на налоговый вычет. Суды решили, что заявитель знал об отсутствии прав на льготу, но умолчал об этом, что является признаком мошенничества.

При этом сам Калугаров настаивает, что об отсутствии прав на налоговый вычет должны были знать сотрудники налоговой, поскольку они имеют высшее образование, в отличие от военнослужащего со среднем образованием.

Год назад Конституционный суд рассматривал аналогичное дело Михаила Литвинова из Выборга. Тогда суд также указал, что обращение за налоговым вычетом не является мошенничеством, так как ошибку совершают налоговые органы.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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