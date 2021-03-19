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Суд дал экс-сотрудницам банка "БФГ-Кредита" по четыре года

Экономика » Финансы » Банки

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывших операционистов банка "БФГ-Кредит" Елену Онищенко и Марию Гречишникову к четырём годам лишения свободы. Они признаны виновными в краже 750 млн рублей.

Суд дал экс-сотрудницам банка "БФГ-Кредита" по четыре года

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осуждённые взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.

Другой источник агентства утверждает, что в отношении Онищенко и Гречишниковой расследуется ещё одно уголовное дело о хищении 2,9 млрд рублей. В его основе лежит выдача кредитов на указанную сумму компании "Новая мануфактура" с номинальным директором и без каких-либо активов.

Экс-операционисты банка "БФГ-Кредит" стали первыми осуждёнными в рамках уголовных дел о многомиллиардных хищениях. Следственный комитет России ранее сообщал об объявлении в международный розыск бывших владельцев и руководителей кредитной организации Юрия Глоцера, Евгения Мафцира и Павла Дойнова. Глоцер получил политическое убежище на Украине и был исключён из розыскного списка Интерпола. Дойнов задержан на территории Чехии, решается вопрос о его экстрадиции.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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