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Приставы рассчитывают увеличить взыскания по налогам на 50%

Экономика » Финансы » Деньги

Федеральная служба судебных приставов ожидает увеличения взысканий по налогам "не менее чем на 50%" за счёт разделения должников на категории. Об этом на коллегии ведомства заявил руководитель службы Дмитрий Аристов.

Приставы рассчитывают увеличить взыскания по налогам на 50%

По его словам, с 1 июля 2020 года совместно с Федеральной налоговой службой запущен проект по разделению должников на категории с наличием имущества и без такового. В результате взыскание задолженности должно увеличиться не менее чем на 50%, а сроки исполнительного производства — сократиться на не менее чем на 20%.

По итогам 2020 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала по налоговым долгам 161,2 млрд рублей, в том числе 27,9 млрд рублей по судебным актам.

В целом за 2020 год ФССП взыскала долги на 696 млрд рублей. Из них в пользу физических лиц — 86 млрд рублей, в пользу юридических лиц — 338 млрд рублей, в пользу бюджета и внебюджетных фондов — 274 млрд рублей.

За последние четыре года судебные приставы взыскали в общей сложности 3 трлн рублей, включая 1 трлн рублей для бюджетов разных уровней.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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