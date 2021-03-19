Приставы рассчитывают увеличить взыскания по налогам на 50%

Федеральная служба судебных приставов ожидает увеличения взысканий по налогам "не менее чем на 50%" за счёт разделения должников на категории. Об этом на коллегии ведомства заявил руководитель службы Дмитрий Аристов.

По его словам, с 1 июля 2020 года совместно с Федеральной налоговой службой запущен проект по разделению должников на категории с наличием имущества и без такового. В результате взыскание задолженности должно увеличиться не менее чем на 50%, а сроки исполнительного производства — сократиться на не менее чем на 20%.

По итогам 2020 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала по налоговым долгам 161,2 млрд рублей, в том числе 27,9 млрд рублей по судебным актам.

В целом за 2020 год ФССП взыскала долги на 696 млрд рублей. Из них в пользу физических лиц — 86 млрд рублей, в пользу юридических лиц — 338 млрд рублей, в пользу бюджета и внебюджетных фондов — 274 млрд рублей.

За последние четыре года судебные приставы взыскали в общей сложности 3 трлн рублей, включая 1 трлн рублей для бюджетов разных уровней.