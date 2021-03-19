Аграриям продлили срок погашения льготных кредитов

Правительство РФ смягчило условия погашения льготных инвестиционных кредитов для предприятий агро-промышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, аграрии, понёсшие убытки из-за африканской чумы свиней или птичьего гриппа, смогут продлить срок возврата льготных кредитов до 12 лет, которые ранее выдавались под 5% годовых. Аналогичная поддержка распространяется и на займы, взятые на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья.

Чтобы воспользоваться поддержкой, заёмщик должен обратиться в банк, в котором оформлял льготную ссуду, и заключить дополнительное соглашение о продлении срока кредитования на срок не более 12 лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кабинет министров рассчитывает, что это поддержит пострадавшие от африканской чумы и птичьего гриппа компании, поможет завершить инвестиционные проекты и обеспечить бесперебойные поставки продовольствия на рынок.