Экс-глава ЦБ дал рекомендации по оформлению ипотеки

Экс-председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин считает, что прежде чем оформлять ипотеку, стоит оценить свои доходы на предмет уплаты ежемесячных платежей и первоначального взноса.

В беседе с "Правдой.Ру" Дубинин рассказал, что самым важным перед оформлением ипотеки является оценка собственных финансов: "сколько из текущего дохода вы можете каждый месяц выплачивать" банку. Исходя из этой суммы придётся посмотреть и сравнить стоимость того жилья, которое вы хотите приобрести.

Следующим, и даже одновременным, шагом является оценка сбережений на предмет первоначального взноса. Большинство банков выдают ипотеку при первоначальном взносе 25-35% от стоимости покупаемого жилья.

Дубинин также рекомендовал обратить внимание на процентную ставку по ипотеке, от величины которой зависит ежемесячный платёж. "Ставки бывают разными", — подчеркнул он. Конечно, желательно получить льготную ставку. Для этого потребуется узнать, какие документы нужно предоставить в банк, чтоб государство частично компенсировало банку.

При этом экс-глава ЦБ предостерёг граждан от ипотеки с плавающими ставками. По его мнению, её ждёт то же самое, что произошло с валютной ипотекой. Если процентная ставка по кредиту зависит от ключевой, то при снижении последней задолженность сократится. Только вероятность повышения ключевой ставки намного выше, что подтверждается сегодняшним решением совета директоров ЦБ. В случае повышения ставки долг ипотечного заёмщика будет расти.