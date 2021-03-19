ПФР займётся социальными пособиями

Власти решили провести эксперимент и передать Пенсионному фонду отдельные полномочия по начислению мер социальной поддержки. В частности, россияне смогут получать в Пенсионном фонде пособия на услуги ЖКХ, оплату проезда, телефонную связь и региональный материнский капитал.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства. Эксперимент пройдёт в семи регионах с 1 мая по 31 декабря 2021 года. После тестирования проект внедрят по всей стране.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Скляр, "это позволит гражданам получать не только федеральные, но и региональные пособия в упрощённом порядке без дополнительных справок и подтверждающих документов".

В этом году региональные пособия в Пенсионном фонде России (ПФР) смогут оформить жители Калмыкии, Коми, Алтайского края, а также Астраханской, Калужской, Орловской и Тамбовской областей.

Заявление на получение услуг можно будет подать через портал госуслуг или многофункциональный центр. Собирать справки не потребуется. Все сведения фонд соберёт самостоятельно.