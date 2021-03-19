Долги россиян за тепло выросли на 12%

Задолженность потребителей за тепловую энергию с января по февраль текущего года выросла на 28,7 млрд рублей или на 12%, и составила 237,9 млрд рублей. Главными должниками являются управляющие компании, малый бизнес и граждане.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики".

Долг растёт каждую зиму, поскольку в этот период увеличиваются расходы на отопление. Но по сравнению с предыдущими зимами на этот раз задолженность повышалась ускоренными темпами. Так, в 2019 году долг вырос на 8,6%, в 2020 году — на 9,2%.

Эксперты считают, что показатели ухудшили рекордно холодная зима и снижение платёжеспособности из-за коронакризиса. Также негативно мог повлиять временный запрет штрафов за неуплату услуг ЖКХ, который некоторые россияне восприняли, как право не платить вовсе.

Между тем, массовые невыплаты могут поставить под угрозу надёжность теплоснабжения по всей стране. В отрасли производства и передачи тепловой энергии рентабельность невысокая и любые сдвиги платёжной дисциплины могут привести к снижению надежности и безопасности теплоснабжения.