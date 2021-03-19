Эксперт считает, что сейчас самое неудачное время для покупки авто

Если вам не нужен автомобиль или нужен в перспективе, то "сейчас самое неудачное время" для его покупки. Об этом в беседе с "Правдой.Ру" поделился автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, в настоящее время на рынке наблюдается "некоторый психоз": дилеры взвинчивают цены за счёт дополнительных опций, автомобили дорожают, дефицит целого ряда моделей не закончился. В целом ситуация на рынке сложная, а сам рынок — "очень тяжёлый".

Конечно, если вам необходим автомобиль прямо сейчас, надо его искать. Если же он вам не нужен или нужен в перспективе, лучше отложить покупку, рекомендует Моржаретто.

В то же время автомобильный эксперт уверен, что цены продолжат расти и дальше. Но в настоящий момент, по его оценке, накрутки дилеров в стоимости автомобилей очень большие — могут составлять и 10%, и 20%.

При покупке подержанных автомобилей эксперт рекомендует обращать внимание "на всё", потому что "это некая покупка кота в мешке". Чтобы с "котом в мешке" потом можно было что-то сделать, Моржаретто советует покупать подержанный автомобиль или у знакомого, или у официального дилера, который даёт гарантию.