Судебные приставы насчитали в России шесть тысяч "двойников" должников

В России проживает около шести тысяч человек, чьи фамилии, имена и отчества совпадают с данными должников. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации рассказала первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова.

Нередко случается так, что "двойники" рождаются в один день, и если один из "близнецов" финансово нечистоплотен, другому надо ждать беды. Дело в том, что компьютеры могут игнорировать настоящего должника, но достанут совершенно невиновного "близнеца", даже на другом конце страны, сообщает "Российская газета".

По словам Помигаловой, в настоящее время разрабатываются инициативы, которые должны исправить ситуацию. В частности, суды обяжут вносить в судебные приказы индивидуальные идентификаторы должников: СНИЛС, паспортные данные и так далее. Это позволит не взыскивать долги с невиновных "близнецов".

Также разрабатывается внедрение суперсервиса на портал Госуслуг, который упростит россиянам взаимодействие с судебными приставами: граждане смогут получать расширенные данные о ходе исполнительного производства.

Только юристы сомневаются, что всё это оградит "двойников" от ошибочного преследования. По их мнению, для эффективного решения данной проблемы человек должен получать сведения о наличии претензий до того, как с него спишут деньги.