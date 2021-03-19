Минэкономразвития может сорвать проекты на 200 млрд рублей

Инфраструктурные проекты на сотни миллиардов рублей оказались под угрозой срыва из-за поправок в законодательство, подготовленных Министерством экономического развития РФ. Из-за них могут быть приостановлены проекты на 350 млрд рублей.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отзывы госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" и ПАО "Сбербанк России".

Так, поправки, ограничивающие компенсацию 80% понесённых затрат, приведут к отказу от проектов на 150 млрд рублей. Действующие нормы закона не предусматривают никакие ограничения по размеру компенсаций.

Кроме того, сенатор Андрей Кутепов обратил внимание помощника президента Максима Орешкина на правовую коллизию, сложившуюся в результате принятия поправок о поощрении капиталовложений.

Согласно поправкам, любые совместные проекты бизнеса и государства регулируются законом о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Он распространяется и на государственно-частное партнёрство. Только закон о СЗПК предусматривает лишь компенсацию на создание инфраструктуры, к тому же исключительно за счёт выплаченных налогов. Также он ограничивает размеры частных инвестиций, что ещё больше снижает привлекательность. В итоге могут быть приостановлены 30 проектов на общую сумму 200 млрд рублей.