"Опора России" обратилась к Министерству финансов РФ с просьбой не возвращать отменённый в 2019 году налог на недвижимое имущество. Это станет серьёзной проблемой для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Об этом говорится в письме организации на имя министра финансов Антона Силуанова, на которое ссылается "РБК".
"Опору России" поддерживают и другие предпринимательские объединения, включая "Деловую Россию" и Торгово-промышленную палату. По их мнению, возврат налога ограничит и без того слабую инвестиционную активность.
Министерство финансов заявляет, что никакие решения по возврату налога на движимое имущество не принимались. Прорабатываются другие варианты совершенствования налогообложения с учётом интересов и бизнеса, и государства.
Между тем, в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2021-2023 годы Минфин предупреждал, что может вернуть движимое имущество в объекты налогообложения, но снизить предельную ставку налога, которая сейчас равна 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.
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