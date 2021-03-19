Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Любовница Павла Мамаева ответила на нападки его супруги
Сенатор из США требует санкций по "СП-2", мешая назначениям в Госдеп
Джеррард обвинил избитого игрока "Славии" в расизме
Павел Прилучный пришёл на светскую тусовку с Мирославой Карпович
Зудина показала совместное фото с Олегом Табаковым 1993 года
Власти придумали, как поддержать молодых учёных
ЦБ отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК банка"
Ракеты, которых нет: Япония и США не обсуждали "сдерживание" КНР
Вернувшегося на родину Серебрякова завалили предложениями о работе

Бизнес просит не возвращать отменённый налог на движимое имущество

Экономика » Правила игры » Бизнес

"Опора России" обратилась к Министерству финансов РФ с просьбой не возвращать отменённый в 2019 году налог на недвижимое имущество. Это станет серьёзной проблемой для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.

Бизнес просит не возвращать отменённый налог на движимое имущество

Об этом говорится в письме организации на имя министра финансов Антона Силуанова, на которое ссылается "РБК".

"Опору России" поддерживают и другие предпринимательские объединения, включая "Деловую Россию" и Торгово-промышленную палату. По их мнению, возврат налога ограничит и без того слабую инвестиционную активность.

Министерство финансов заявляет, что никакие решения по возврату налога на движимое имущество не принимались. Прорабатываются другие варианты совершенствования налогообложения с учётом интересов и бизнеса, и государства.

Между тем, в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2021-2023 годы Минфин предупреждал, что может вернуть движимое имущество в объекты налогообложения, но снизить предельную ставку налога, которая сейчас равна 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Павел Прилучный пришёл на светскую тусовку с Мирославой Карпович
Джеррард обвинил избитого игрока "Славии" в расизме
Зудина показала совместное фото с Олегом Табаковым 1993 года
Власти придумали, как поддержать молодых учёных
ЦБ отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК банка"
Ракеты, которых нет: Япония и США не обсуждали "сдерживание" КНР
Вернувшегося на родину Серебрякова завалили предложениями о работе
Гарик Харламов пошутил над Градским, который "разрушает" семьи
И хочется, и колется: Япония думает, нужна ли ей "Крымская платформа"
"Спасибо, что ты есть": как Сбербанк спас российский госдолг
Популярное
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Мир. Новости мира
В поисках "Спутника V" жители Польши дошли до российского посольства
Происшествия
Школьник спрыгнул с балкона 23 этажа, потому что дал "слово пацана"
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Политика. Новости и аналитика
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников