Центробанк РФ отозвал лицензию у ООО "ЮМК банк" из Краснодара. Основанием для отзыва лицензии стали "неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
Также в сообщении Центробанка подчёркивается, что деятельность "ЮМК банка" была направлена на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная часть выданных кредитов. 70% из них относились к кредитам низкого качества.
Кроме того, в ходе проверки выявлены случае непрозрачных операций с целью вывода денег за рубеж и сокрытия реальных финансовых потоков.
В "ЮМК банк" введена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия собственников и руководства банка приостановлены.
"ЮМК банк" не являлся участником системы страхования вкладов физических лиц. По размеру активов кредитная организация занимала 222 место в российской банковской системе.
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