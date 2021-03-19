ЦБ отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК банка"

Центробанк РФ отозвал лицензию у ООО "ЮМК банк" из Краснодара. Основанием для отзыва лицензии стали "неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Также в сообщении Центробанка подчёркивается, что деятельность "ЮМК банка" была направлена на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная часть выданных кредитов. 70% из них относились к кредитам низкого качества.

Кроме того, в ходе проверки выявлены случае непрозрачных операций с целью вывода денег за рубеж и сокрытия реальных финансовых потоков.

В "ЮМК банк" введена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия собственников и руководства банка приостановлены.

"ЮМК банк" не являлся участником системы страхования вкладов физических лиц. По размеру активов кредитная организация занимала 222 место в российской банковской системе.