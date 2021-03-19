"Спасибо, что ты есть": как "Сбер" спас российский госдолг

Итоги дела Навального, санкции против России и недавние громкие заявления Джо Байдена "ударили" по аукционам российского госдолга. Держатели решили не дожидаться ухудшения ситуации и устроили "распродажу" облигаций федерального займа (ОФЗ), "уронив" рынок. К счастью, "на страже спокойствия ОФЗ" вовремя оказался "Сбербанк".

Согласно открытым данным, индекс RGBI (на котором "завязана" стоимость ОФЗ) потерял сразу 0,17% и сумел поставить антирекорд за 2021 год. Вне зависимости от "длины" ОФЗ продолжили дешеветь: так, 6-летние потеряди 0,22%, а 9-летние — 0,38%.

Причина падения — стремительный "выход" инвесторов: дожидаться, пока дела станут совсем плохи, не захотел почти никто. И тут на помощь пришёл "Сбербанк": именно представители "Сбера" героически выкупили практически весь объём "сброшенных" ОФЗ, за счёт чего спасли рынок от резкого падения.

"На рынке "осталось очень мало покупателей, но основный наш игрок, Сбербанк, стоял на защите. Сбербанк не даёт рынку упасть. Нерезиденты "бесплатно" фиксируют об него позиции и говорят: "Сбербанк, спасибо, что ты есть", — пишет Locko Asset Management.

Уточняются и примерные цифры, которые сопровождали "спасение": так, по ОФЗ-26231 (погашение запланировано на 2033 год) "Сбер" потралил 10 млрд рублей.