Fitch повысило прогноз роста российской экономики до 3,3%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3% до 3,3%. Этому способствует повышение мировых цен на нефть.

Агентство ожидает, что в I квартале ВВП России вырастет на 1,5% в квартальном выражении, во II квартале рост ускорится до 5,7%, в III и IV кварталах — замедлится до 0,8%.

Прогноз на 2022 год сохранён на уровне 2,7%.

Повышению прогноза способствовал рост мировых цен на нефть. По оценкам агентства, в 2021 году среднегодовая цена нефти Brent составил $58 за баррель. Ранее Fitch рассчитывало на $45 за баррель. Прогноз цены нефти WTI повышен с $42 до $55 за баррель.

В 2022 году цены на нефть составят $53 за баррель Brent и $50 за баррель WTI.

Прогноз агентства учитывает негативные последствия от новой волны распространения коронавируса, но во II полугодии их нивелируют частичное восстановление инвестиций и вакцинация.

Fitch повысило и прогноз по росту глобального ВВП в текущем году с 5,3% до 6,1%. Главной причиной пересмотра прогноза стало принятие нового пакета поддержки экономики США объёмом $1,9 трлн.