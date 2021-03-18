Совет директоров Центробанка РФ может повысить завтра ключевую ставку из-за угрозы санкций со стороны США. При этом ситуация с инфляцией складывается в пользу сохранения ставки.
Об этом агентству "Прайм" рассказала главный экономист АО "Альфа-Банк" Наталия Орлова.
По данным Федеральной службы государственной статистики, недельная инфляция впервые за пять недель замедлилась до стандартных 0,1% (0,2% ранее). "Это позитивный знак", — считает Орлова. При неизменной ситуации в других сегментах замедление инфляции стало бы поводом для ЦБ сохранить ключевую ставку на исторически низком уровне в 4,25% годовых.
Но картину портит усиление санкционных опасений и перспективы переноса ослабления рубля в инфляцию. Вчера после введения санкций и решения российских властей вызвать своего посла из США для "консультаций" курс российской валюты упал на 1 рубль.
Рынок всё больше опасается новых санкций, которые могут затронуть российский госдолг. Этому также способствуют жёсткие комментарии Министерства финансов о готовности к негативному развитию событий.
Ранее Альфа-Банк прогнозировал сохранение ключевой ставки, но теперь вероятность её повышения до 4,5% существенно выросла.
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