ЦБ может повысить ставку из-за угрозы санкций

Совет директоров Центробанка РФ может повысить завтра ключевую ставку из-за угрозы санкций со стороны США. При этом ситуация с инфляцией складывается в пользу сохранения ставки.

Об этом агентству "Прайм" рассказала главный экономист АО "Альфа-Банк" Наталия Орлова.

По данным Федеральной службы государственной статистики, недельная инфляция впервые за пять недель замедлилась до стандартных 0,1% (0,2% ранее). "Это позитивный знак", — считает Орлова. При неизменной ситуации в других сегментах замедление инфляции стало бы поводом для ЦБ сохранить ключевую ставку на исторически низком уровне в 4,25% годовых.

Но картину портит усиление санкционных опасений и перспективы переноса ослабления рубля в инфляцию. Вчера после введения санкций и решения российских властей вызвать своего посла из США для "консультаций" курс российской валюты упал на 1 рубль.

Рынок всё больше опасается новых санкций, которые могут затронуть российский госдолг. Этому также способствуют жёсткие комментарии Министерства финансов о готовности к негативному развитию событий.

Ранее Альфа-Банк прогнозировал сохранение ключевой ставки, но теперь вероятность её повышения до 4,5% существенно выросла.