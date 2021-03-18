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Число безработных россиян сократилось вдвое

Экономика

С сентября прошлого года число безработных россиян сократилось почти на 2 млн человек. Об этом в ходе обсуждения законопроекта о реформе служб занятости сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Число безработных россиян сократилось вдвое

В центрах занятости на сегодняшний день "стоит 1,9 млн человек", уточнила она. На пике, в сентябре 2020 года, по её словам, "было почти в два раза больше — 3,7 млн человек".

10 марта текущего года Антон Котяков говорил, что в начале марта в центрах занятости были зарегистрированы 2,1 млн безработных.

Мухтиярова считает, что "мы наблюдаем постепенное восстановление занятости". Это целевая задача на 2021 год, в рамках которой была организована работа с регионами по восстановлению численности занятого населения.

Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2021 года число официально зарегистрированных безработных составляло 2,5 млн человек. При этом число безработных по методологии Международной организации труда оценивалось в 4,3 млн человек или 5,8% от экономически активных граждан.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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