Россия подарит Никарагуа 250 автобусов

Никарагуа приобретёт у России 300 автобусов, произведённых Павловским автомобильным заводом, и получит в подарок ещё 250 автобусов КавЗ-4238-61. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Также Никарагуа бесплатно получит комплекты запчастей на гарантии, "услуги по доставке" транспортных средств и деталей, "услуги по обеспечению гарантийного обслуживания поставляемых автобусов и по обучению соответствующих специалистов".

Для организации "подарка" Министерству промышленности и торговли будет выделено до 1,32 млрд рублей из раздела "Международные отношения и международное сотрудничество". Соответствующее поручение дано Министерству финансов, о чём говорится всё в том же распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Для получения "подарка" Никарагуа придётся приобрести 300 автобусов ПАЗ. Срок исполнения госконтракта — до 31 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что Никарагуа — одно из немногих государств, признавших "российский" Крым, вошедший в состав России в марте 2014 года.