Промсвязьбанк предложил создать фонд докапитализации банков для проектного финансирования строительной отрасли с целью перезапуска инвестиционного цикла. Инициативу уже обсудили с Министерством промышленности и торговли.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на советника председателя ПАО "Промсвязьбанк" Николая Власова.
Объём предлагаемого фонда может составить 2 трлн рублей. Из этих средств банки смогут брать на возвратной основе до 80% от стоимости строительного проекта.
При этом инициаторы проекта должны будут сначала получить одобрение Минпромторга. Также перспективность проекта будут оценивать и банки.
Благодаря этому, у банков появится больше интереса к финансированию новых строек — инфраструктурных и промышленных.
Согласно национальным целям развития России, к 2030 году инвестиции в основной капитал должны вырасти на 70% по отношению к 2020 году. При этом в 2020 году вложения в основной капитал снизились на 1,4% и составили 20,1 трлн рублей. Таким образом, к 2030 году их объём должен достичь 34,2 трлн рублей.
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