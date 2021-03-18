Главный аналитик Совкомбанка предсказал скорый обвал рубля

Главный аналитик ПАО "Совкомбанк" Михаил Васильев рассказал, что во второй половине 2021 года рубль ослабнет до 77 рублей за $1 и до 90 рублей за 1 евро. Это будет связано с ростом спроса на импорт и спроса на валюту для зарубежных поездок.

При этом Васильев подчеркнул, что рост спроса ожидается в связи с открытием границ и восстановлением российской экономики, сообщает "Российская газета".

По словам аналитика, второе полугодие — традиционно слабое для российской валюты. Это объясняется выплатами дивидендов иностранным инвесторам и увеличением платежей по внешнему долгу. Для этого требуется обмен рублей на иностранную валюту, что создаёт дополнительный спрос и давление на валютном рынке.

Кроме того, у доллара в этом году будет поддержка, за счёт которой произойдёт давление на валюты развивающихся стран. В первую очередь доллар поддержит ускорение инфляции в мире, во вторую — рост рыночных ставок.

Днём ранее эксперт предрёк рублю "сложный" период с мая до середины июня за счёт восстановления добычи нефти, ускорения инфляции, роста неплатежей со стороны бизнеса и нулевой эффект от льготной ипотеки.