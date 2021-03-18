Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Максакова объяснила смысл своих "антироссийских" высказываний
Черчесов купил новый BMW и старую "девятку"
Эксперты указали на "многие нюансы" закона о конфискации автомобилей
Классическая музыка снижает уровень тревожности
Счётная палата: обманутым дольщикам нужно в шесть раз больше денег
"США залили кровью полпланеты": Жириновский о заявлении Байдена
Юлия Барановская прокомментировала слухи о своей личной жизни
С чем связана агрессия США к России: мнение эксперта
Поклонская о Крыме после "майдана": "Киев отключил нас от всего"

Главный аналитик Совкомбанка предсказал скорый обвал рубля

Экономика » Прогнозы и статистика

Главный аналитик ПАО "Совкомбанк" Михаил Васильев рассказал, что во второй половине 2021 года рубль ослабнет до 77 рублей за $1 и до 90 рублей за 1 евро. Это будет связано с ростом спроса на импорт и спроса на валюту для зарубежных поездок.

Главный аналитик Совкомбанка предсказал скорый обвал рубля

При этом Васильев подчеркнул, что рост спроса ожидается в связи с открытием границ и восстановлением российской экономики, сообщает "Российская газета".

По словам аналитика, второе полугодие — традиционно слабое для российской валюты. Это объясняется выплатами дивидендов иностранным инвесторам и увеличением платежей по внешнему долгу. Для этого требуется обмен рублей на иностранную валюту, что создаёт дополнительный спрос и давление на валютном рынке.

Кроме того, у доллара в этом году будет поддержка, за счёт которой произойдёт давление на валюты развивающихся стран. В первую очередь доллар поддержит ускорение инфляции в мире, во вторую — рост рыночных ставок.

Днём ранее эксперт предрёк рублю "сложный" период с мая до середины июня за счёт восстановления добычи нефти, ускорения инфляции, роста неплатежей со стороны бизнеса и нулевой эффект от льготной ипотеки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Черчесов купил новый BMW и старую "девятку"
Эксперты указали на "многие нюансы" закона о конфискации автомобилей
Классическая музыка снижает уровень тревожности
Счётная палата: обманутым дольщикам нужно в шесть раз больше денег
"США залили кровью полпланеты": Жириновский о заявлении Байдена
С чем связана агрессия США к России: мнение эксперта
Юлия Барановская прокомментировала слухи о своей личной жизни
Поклонская о Крыме после "майдана": "Киев отключил нас от всего"
Невеста Большунова запланировала свадьбу в норвежском стиле
Тропические тайфуны помогают восстанавливать леса
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Мир. Новости мира
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Мир. Новости мира
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников