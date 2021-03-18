В России самая дешёвая рыбка станет "золотой"

Рыбодобытчики могут снизить вылов сардины иваси — самой дешёвой рыбы в России — из-за расходов на "растаможку" приобретённых за границей судов. Об этом говорится в письме дальневосточных компаний "Тралфлот" и "Софко", направленных вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Представитель вице-премьера подтвердил получение письма, сообщает РБК. Оно будет направлено в профильные ведомства.

Согласно принятому в конце 2020 года постановлению правительства, с 1 января 2022 года все суда, произведённые и приобретённые за пределами Евразийского экономического союза, будут обязаны пройти таможенное декларирование, прежде чем заниматься выловом рыбы.

У "Тралфлота" и "Софко" три таких судна — супертраулеры "Сергей Бочкарёв", "Пётр I", "Ерофей". Каждое из них может добывать более 80 тонн рыбы в год. Их растаможка обойдётся в 3 млрд рублей, которые нужно заплатить до конца 2021 года.

Компания не против оплаты таможенных пошлин, но не может это сделать единовременно, потому что она в два раза превышает прибыль, полученную за 2020 год. Поэтому "Тралфлот" и "Софко" просят правительство отсрочить вступление постановления в силу до 1 января 2024 года.