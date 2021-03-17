Работникам региональных противопожарных служб предложено дать право выходить на пенсию досрочно, как выходят "федеральные" пожарные.
Такой законопроект внесли в Госдуму глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов и член Совета Федерации Сергей Леонов (оба — ЛДПР). Право на досрочную пенсию предложено давать за "пожарный" стаж 50 лет мужчинам и 25 — женщинам.
Сюда относят людей, работающих в ведомствах пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб российских регионов.
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