Запросы россиян по зарплате подскочили на 44%

С июня 2020 года ожидания россиян по зарплате выросли на 44% — до 107 тысяч рублей в месяц. При этом инфляция за весь 2020 год составила всего 4,9%.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Работа. Ру.

В настоящее время в среднем россияне хотели бы получать зарплату в 107 тысяч рублей ежемесячно. В июне 2020 года, сразу после снятия жёстких карантинных ограничений, их ожидания относительно зарплаты были на уровне 74 тысяч рублей в месяц.

Уровень запросов варьируется от региона к региону. Так, жители Москвы хотели бы получать в среднем 118 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи.

Коммерческий директор сервиса Работа. Ру Владимир Корицкий полагает, что существенно низкие зарплатные ожидания граждан после снятия карантинных мер обусловлены "общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент". По мере стабилизации экономики и возобновления деятельности компаний запросы по зарплате также начали расти.