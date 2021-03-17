Deutsche Bank прогнозирует рост цен на нефть до $65 за баррель

К концу 2021 года средняя цена нефти марки Brent повысится до $65 за баррель с $60 за баррель во II-III кварталах и $55 за баррель в I квартале. Об этом говорится в отчёте крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank.

Прогноз цены нефти марки WTI предусматривает рост с $52 за баррель в текущем квартале до $57 за баррель в апреле-сентябре и до $62 за баррель в конце года.

По оценкам аналитиков банка, стоимость золота к концу года снизится до $1 750 за тройскую унцию.

В отчёте банка также содержится прогноз роста мировой экономики в текущем году на 6,8%, в следующем - на 4,6%. Это выше, чем Deutsche Bank прогнозировал в ноябре 2020 года (5,9% и 4,5% соответственно).

Улучшение прогноза связано со значительным прогрессом в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе за счёт вакцинации, и широкомасштабными мерами поддержки в США и Европе.

Российская экономика, по прогнозу банка, в I квартале вырастет на 1% в квартальном выражении, во II и III кварталах рост замедлится до 0,8%, в конце года - до 0,7%.