Часть ФНБ могут вложить в золото

Министр финансов РФ Антон Силуанов допустил вложение части Фонда национального благосостояния в золото. При этом дальнейшая диверсификация валютной структуры фонда не планируется.

По словам министра, ведомство ориентируется на структуру золотовалютных резервов Центробанка. Учитывая, что ЦБ размещает резервы в золото, Министерство финансов "не исключает возможности использования такого же актива".

Поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие Минфину вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в драгоценные металлы, были приняты в конце 2020 года.

Как подчеркнул Силуанов, задача Минфина при инвестировании ФНБ заключается в размещении средств в ликвидные и надёжные активы. Золото, по его словам, менее ликвидный актив, чем финансовые инструменты, но заслуживает внимание.

В феврале 2021 года в структуре ФНБ появились активы, номинированные в двух новых валютах — японская иена и китайский юань (5% и 15%). Вложения в эти активы привели к снижению доли доллара США и евро с 45% до 35%.