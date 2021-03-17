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Бизнес пригрозил повысить цены на сельхозпродукцию из-за утильсбора

Экономика » Аграрный сектор

Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники выступила против повышения утильсбора, которое, по мнению экспертов, может привести к росту цен на сельхозпродукцию на 1,5%. Соответствующее письмо направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Бизнес пригрозил повысить цены на сельхозпродукцию из-за утильсбора

Ранее Министерство промышленности и торговли предложило повысить утильсбор на импортную спецтехнику. По мнению ведомства, это позволит обновить парк отечественной спецтехники.

Только Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники утверждает, что это было бы уместно в условиях засилья импорта и простоя российских заводов, сообщают "Известия". Но российская техника раскуплена на многие месяцы вперед, заводы получают прибыль, а доля импортной техники неуклонно снижается.

Эксперты считают, что задумка утильсбора, который включается в стоимость импортной техники, а российские производители получают компенсации — правильная, но платят за неё потребители. Учитывая, что расходы колхозников на технику вырастут на 10-15% из-за повышения утильсбора, цены на сельхозпродукцию вырастут на 1,5%.

Министерство сельского хозяйства поддерживает аграриев и уже обратилось в правительство и Минпромторг с просьбой отложить принятие нормативного акта о повышении утильсбора.

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Автор: Анастасия Гостищева
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