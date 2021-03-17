Предсказывать трудные периоды для рубля сложно, потому что краткосрочные и среднесрочные тенденции свидетельствуют в пользу его укрепления. Тем не менее, в мае и до середины июня российской валюте предстоит пройти "опасный" период.
Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
С одной стороны, в пользу российской валюты играют мировые цены на нефть, интерес инвесторов к развивающимся рынкам, программа количественного смягчения в США и сокращение заимствований со стороны Министерства финансов РФ.
При этом и на поверхности, и чуть "поглубже" есть факторы, играющие против рубля. К ним относятся восстановление добычи нефти, новая волна распространения коронавируса, ускорившаяся в России инфляция и растущий объём неплатежей малого бизнеса и розничных клиентов. Кроме того, негативно может повлиять скепсис экспертов по поводу строительной отрасли как локомотива экономики — дальнейший эффект от льготной ипотеки сведён к нулю из-за роста цен.
Сложно предугадать, когда эти факторы начнут влиять на курс рубля.
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