Экономист предрёк рублю "сложный" период

Предсказывать трудные периоды для рубля сложно, потому что краткосрочные и среднесрочные тенденции свидетельствуют в пользу его укрепления. Тем не менее, в мае и до середины июня российской валюте предстоит пройти "опасный" период.

Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

С одной стороны, в пользу российской валюты играют мировые цены на нефть, интерес инвесторов к развивающимся рынкам, программа количественного смягчения в США и сокращение заимствований со стороны Министерства финансов РФ.

При этом и на поверхности, и чуть "поглубже" есть факторы, играющие против рубля. К ним относятся восстановление добычи нефти, новая волна распространения коронавируса, ускорившаяся в России инфляция и растущий объём неплатежей малого бизнеса и розничных клиентов. Кроме того, негативно может повлиять скепсис экспертов по поводу строительной отрасли как локомотива экономики — дальнейший эффект от льготной ипотеки сведён к нулю из-за роста цен.

Сложно предугадать, когда эти факторы начнут влиять на курс рубля.