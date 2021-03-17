За газификацию Россию заплатит бизнес

В ближайшее время президиум госсовета предложит президенту Владимиру Путину "газовый манёвр", который предусматривает переложение финансирования социальной газификации в регионах на бизнес.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект доклада президиума, который предлагает переложить затраты на газификацию граждан на крупных потребителей газа.

В настоящее время за доведение трубы до участка платят граждане. "Газовый манёвр" сделает газификацию для граждан бесплатной — оплату внесут крупные предприятия.

Ранее вице-премьер Александр Новак оценивал дефицит финансирования газификации в 500-600 млрд рублей. Перенос затрат на бизнес "не будет значительным для каждого конкретного потребителя", говорится в проекте.

В нём также указывается, что потребление газа на внутреннем рынке составляет около 440 млрд кубометров в год. Оптовая цена составляет 4,5 тысячи рублей за тысячу кубометров в среднем. В случае единовременной индексации на 1-2% на дополнительное финансирование газификации потребуется 20-40 млрд рублей ежегодно.