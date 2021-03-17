Курган присоединился к предложению снизить ставку по льготной ипотеке

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал идею снизить процентную ставку по льготной ипотеке до 3% годовых для отдельных регионов. Также он считает необходимым продлить программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года.

Как сказал губернатор на заседании президиума регионального правительства, спрос пока не слишком разогрел местный строительный рынок, чтобы завершать льготные программы.

Между тем, программа льготной ипотеки, запущенная в конце апреля 2020 года, привела к росту цен на квартиры, в том числе в Курганской области. Как пишет Царьград, стоимость двухкомнатной квартиры выросла на 200 тысяч рублей и достигла 1,9 млн рублей, что немногим ниже, чем в Челябинске. При этом в Челябинске "уровень жизни на порядок выше, и там проживает в четыре раза больше людей".

Днём ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вводить ставку по льготной ипотеке в зависимости от среднедушевого дохода. По его словам, текущая ставка в 6,5% годовых доступна москвичам со средним доходом в 75,3 тысячи рублей, но доступна ли она жителям Волгоградской области со средним доходом в 25,1 тысячи рублей?