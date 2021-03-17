18 марта 2021 года на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко должны утвердить второй пакет поддержки IT-отрасли, в который вошли налоговые льготы и инвестиционные вычеты. Также он включает в себя послабления в уголовном преследовании и инициативы по импортозамещению.
Об этом сообщает VTimes со ссылкой на представителей Минцифры и вице-премьера, которые, впрочем, отказались комментировать содержание документа.
Новый пакет поддержки предусматривает распространение инвестиционного налогового вычета на расходы на программное обеспечение и оборудование: до 90% из них можно компенсировать из региональных бюджетов, до 10% — из федерального. Также он предполагает налоговые льготы, хотя в документе не говорится, о каких конкретно льготах идёт речь.
Кроме того, предлагается освобождать IT-компании от уголовной ответственности после выплаты штрафа или компенсации ущерба и уточнить порядок заключения IT-предпринимателей под стражу.
Для самозанятых, работающих в отрасли, могут увеличить предельную базу доходов до 5 млн рублей. В настоящее время для льготного налогообложения, которое даёт статус самозанятого, нужно зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год.
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