IT-отрасль поддержат налоговыми льготами и инвестиционными вычетами

18 марта 2021 года на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко должны утвердить второй пакет поддержки IT-отрасли, в который вошли налоговые льготы и инвестиционные вычеты. Также он включает в себя послабления в уголовном преследовании и инициативы по импортозамещению.

Об этом сообщает VTimes со ссылкой на представителей Минцифры и вице-премьера, которые, впрочем, отказались комментировать содержание документа.

Новый пакет поддержки предусматривает распространение инвестиционного налогового вычета на расходы на программное обеспечение и оборудование: до 90% из них можно компенсировать из региональных бюджетов, до 10% — из федерального. Также он предполагает налоговые льготы, хотя в документе не говорится, о каких конкретно льготах идёт речь.

Кроме того, предлагается освобождать IT-компании от уголовной ответственности после выплаты штрафа или компенсации ущерба и уточнить порядок заключения IT-предпринимателей под стражу.

Для самозанятых, работающих в отрасли, могут увеличить предельную базу доходов до 5 млн рублей. В настоящее время для льготного налогообложения, которое даёт статус самозанятого, нужно зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год.