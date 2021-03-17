Счётная палата проинформировала ФСБ о проблемах с госдолгом Мордовии

Согласно годовому отчёту Счётной палаты РФ, в Мордовии, чуть не допустившей в прошлом году дефолт по государственным облигациям, обнаружен ряд нарушений. Информация о них направлена в ФСБ.

Аналогичные нарушения с государственным долгом выявлены и в Псковской области.

Счётная палата обнаружила нарушение норм Бюджетного кодекса в части объёма заимствований, который превышал предельный уровень и объём доходов.

В 2017–2019 годах Мордовия получила из федерального бюджета 25,5 млрд рублей на погашение госдолга и пополнение собственного бюджета. Но это не привело к сокращению госдолга, поскольку сразу после погашения привлекались банковские кредиты.

Все материалы Счётной палаты были направлены в ФСБ. Аудиторы также рекомендовали правительству установить ответственность за превышение ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом. Кроме того, Счётная палата считает, что нужно конкретизировать цели использования привлекаемых регионом заимствований.

По данным Министерства финансов, госдолг Мордовии на 1 февраля 2021 года составлял 49 млрд рублей. Почти половина (20,7 млрд рублей) приходится на банковские кредиты.