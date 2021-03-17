Эксперт посоветовал экономить на том, что "позволяет экономить"

В условиях кризиса все стараются экономить, чтобы свести концы с концами и не тратить сбережения, если таковые имеются. Экономист, управляющий "Trade123" Владимир Рожанковский считает, что каждый сам должен решить, на чём экономить.

В беседе с "Правдой.Ру" он обратил внимание на то, как сложно экономить на еде и медикаментах. В первом случае "вы просто похудеете, истощаете и заболеете", во втором можно попробовать, но только в плане получения бесплатных социальных льгот.

Экономить на обязательных платежах, по его словам, также сложно. "Если у вас кредит, ипотека, как вы сэкономите? Никак", — считает Рожанковский. Поэтому он советует экономить на том, "что позволяет экономить".

К ним относятся расходы на телекоммуникацию, на развлечения и обучение. В частности, можно перейти на более дешёвый тарифный план или онлайн-курсы, чья стоимость ниже очного обучения.

Но в целом эксперт заявил, что он имеет права давать какие-либо рекомендации.