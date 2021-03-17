Чистая прибыль "Русала" снизилась на 20,9%

В 2020 году чистая прибыль "Русала" снизилась на 20,9%, до $759 млн. Об этом следует из годовой отчётности одного из мировых лидеров алюминиевой отрасли.

Выручка компании сократилась на 11,8%, до $8,6 млрд. Это связано в основном с высокой базой 2019 года, когда объёмы продаж увеличились за счёт реализации скопившегося на складах товара после введения в 2018 году санкций со стороны США.

Выручка от продажи алюминия снизилась на 11,6%, до $7,1 млрд, из-за падения стоимости на 6%, до $1,8 тысячи за тонну. В то же время сократились и объёмы реализации.

Чистый долг "Русала" в 2020 году уменьшился на 14% и составил $5,6 млрд. В течение года компания согласовала с ПАО "Сбербанк России" рефинансирование кредита, предусматривающее продление возврата долга с 2024 на 2027 год и снижение процентной ставки.

Компания отметила существенное влияние пандемии коронавируса на результаты своей деятельности, особенно в первые месяцы. Впрочем, уже во II полугодии 2020 года рынок восстановился, к декабрю цены на алюминий вернулись к доковидному уровню.