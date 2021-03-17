"Авроре" выделят 3,5 млрд рублей

Единая дальневосточная авиакомпания получит из бюджета 3,5 млрд рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Объёмы финансирования предварительные, сообщает ТАСС. Денежные средства получат авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Полярные авиалинии" и другие участники консорциума в качестве субсидирования внутрирегиональных и межрегиональных перевозок. Чекунков уточнил, что вопрос об объёмах финансирования будет дорабатываться с Министерством финансов.

Ранее сообщалось, что единая дальневосточная авиакомпания может остаться в этом году без федерального финансирования, согласно проекту скорректированного плана по достижению национальных целей развития.

Создание единой дальневосточной авиакомпании включено в национальную программу развития Дальнего Востока по итогам совещания президента с правительством в декабре 2020 года.

Предполагается, что Сахалинская область получит 50% минус одна акция в новой компании, остальные дальневосточные регионы — по 5% акций, а Минвостокразвития — "золотую акцию".

В марте 2021 года министр транспорта Виталий Савельев сообщил президенту Владимиру Путину, что на текущий момент единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создана.