Единая дальневосточная авиакомпания получит из бюджета 3,5 млрд рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Объёмы финансирования предварительные, сообщает ТАСС. Денежные средства получат авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Полярные авиалинии" и другие участники консорциума в качестве субсидирования внутрирегиональных и межрегиональных перевозок. Чекунков уточнил, что вопрос об объёмах финансирования будет дорабатываться с Министерством финансов.
Ранее сообщалось, что единая дальневосточная авиакомпания может остаться в этом году без федерального финансирования, согласно проекту скорректированного плана по достижению национальных целей развития.
Создание единой дальневосточной авиакомпании включено в национальную программу развития Дальнего Востока по итогам совещания президента с правительством в декабре 2020 года.
Предполагается, что Сахалинская область получит 50% минус одна акция в новой компании, остальные дальневосточные регионы — по 5% акций, а Минвостокразвития — "золотую акцию".
В марте 2021 года министр транспорта Виталий Савельев сообщил президенту Владимиру Путину, что на текущий момент единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создана.
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