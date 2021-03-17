"Роснефть" не обращалась за средствами ФНБ для "Восток Ойл"

"Роснефть" заявила, что не обращалась в правительство с просьбой выделить денежные средства из Фонда национального благосостояния для реализации своих проектов. Модель упомянутого в материалах СМИ проекта "Восток Ойл" не предусматривает государственного финансирования.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух источников сообщал, что Россия может начать инвестировать "миллиарды долларов" из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты. Окончательные решения об объёме выделяемых денег и их получателях ещё не приняты, основными претендентами названы проекты, связанные с нефтяным кластером "Роснефти" "Восток Ойл" на Таймыре. Bloomberg отмечал, что ни Министерство финансов, ни Министерство экономического развития, ни "Роснефть" на его запросы не ответили.

Тем временем, в сообщении "Роснефть" говорится, что агентство не обращалось к ним за комментариями. Адвокаты нефтяной компании уже направили в СМИ требование о размещении опровержений "ложных заявлений", "дезинформирующих рынок и общество".