"Роснефть" заявила, что не обращалась в правительство с просьбой выделить денежные средства из Фонда национального благосостояния для реализации своих проектов. Модель упомянутого в материалах СМИ проекта "Восток Ойл" не предусматривает государственного финансирования.
Ранее Bloomberg со ссылкой на двух источников сообщал, что Россия может начать инвестировать "миллиарды долларов" из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты. Окончательные решения об объёме выделяемых денег и их получателях ещё не приняты, основными претендентами названы проекты, связанные с нефтяным кластером "Роснефти" "Восток Ойл" на Таймыре. Bloomberg отмечал, что ни Министерство финансов, ни Министерство экономического развития, ни "Роснефть" на его запросы не ответили.
Тем временем, в сообщении "Роснефть" говорится, что агентство не обращалось к ним за комментариями. Адвокаты нефтяной компании уже направили в СМИ требование о размещении опровержений "ложных заявлений", "дезинформирующих рынок и общество".
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