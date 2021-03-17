Падение российской промышленности ускорилось до 3,7%

В феврале 2021 года падение промышленного производства в России ускорился до 3,7% в годовом выражении после сокращения на 1,9% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Стоит отметить, что ранее ведомство оценивало спад промпроизводства в январе 2021 года на уровне 2,5%. За январь-февраль объём производства сократился на 2,8%.

С исключением сезонного фактора промышленность в феврале по сравнению с январём выросла на 1,3%.

Ускорение падения промышленности в феврале обусловлено негативной динамикой в добыче полезных ископаемых: здесь спад производства ускорился до 8,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее. Впрочем, темпы снижения ускорились и в обрабатывающих отраслях — до 2,4% с 0,2% соответственно.

Замедление темпов спада зафиксировано только в обеспечении электроэнергией и водоснабжении.

Федеральная служба государственной статистики объясняет ускорение падения промышленности в феврале календарным фактором (в феврале 2020 года было больше рабочих дней) и эффектом высокой базы (в феврале 2020 года промпроизводство выросло на 4,6%).