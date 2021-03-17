Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо

В отчёте по итогам 2020 года Счётная палата РФ назвала риск роста цен на топливо одной из крупнейшей проблем проверок и предупредила, что он может повториться.

"В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", — говорится в отчёте аудиторов.

Резкий рост цен на топливо произошёл весной 2018 года на фоне повышения мировых цен на нефть. Тогда правительство приняло несколько мер по стабилизации ситуации, включая демпфирующий механизм, который убрал прямую зависимость цен на бензин от нефтяных котировок.

В конце 2020 — начале 2021 года мировые цены на нефть снова начали расти и правительству вновь пришлось принимать меры. В частности, кабинет министров рекомендовал нефтяным компаниям увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов, чтобы удовлетворить повышенный спрос на топливо. Кроме того, правительство решило скорректировать демпфирующий механизм.

В отчёте Счётной палаты также отмечается, что принятые правительством меры могут задержать утверждение генеральной схемы развития нефтяной отрасли.