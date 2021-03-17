Объём переводов из России упал до четырёхлетнего минимума

В 2020 году объём переводов из России снизился на 3,8%, до $40,1 млрд. Это минимальное значение с 2016 года, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Снижение объёма переводов наблюдается второй год подряд. В 2019 году объём переводов из России сократился на 12,9%.

Всё сокращение переводов 2020 года пришлось на II квартал, в течение которого объём переводов составил $8,7 млрд. В остальные кварталы 2020 года объём переводов из России превышал $10 млрд.

Стоит отметить, что пострадали исключительно переводы в страны СНГ, которые снизились на 14,4%, до $11 млрд. В то же время переводы в страны дальнего зарубежья подросли на 0,6%, до $29,1 млрд.

Снижение переводов из России в страны СНГ может быть связано исключительно с отъездом трудовых мигрантов, который произошёл в прошлом году из-за пандемии коронавируса, приведшей к закрытию границ.

Стоит отметить, что объём переводов в Россию также снизился, но на 6,8%, до $23,4 млрд. Переводы их стран дальнего зарубежья уменьшились на 7,4%, до $20 млрд, из стран СНГ — на 2,6%, до $3,4 млрд.