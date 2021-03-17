За 2020 год российской Счетной палатой выявлено почти на 125 млрд рублей нарушений за год, связанных с сферой обороны и правоохранительной деятельности.
Уточняется, что акцент делался в первую очередь на принадлежность. Подавляющее большинство смертей связаны с закупочной деятельностью. — это почти 103 млрд.
Еще 8,2 млрд связаны с ведением бухгалтерского учета. 5,8 млрд говорят о необеспечение эффективности использования сфер, наконец, 52 млрд связаны с федеральной адресной инвестиционной программы.
При этом ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить финансирование на активность у российских границ. Соответствующее заявление сделал генсек организации.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.