Российская оборонка недосчиталась 125 млрд рублей в год

За 2020 год российской Счетной палатой выявлено почти на 125 млрд рублей нарушений за год, связанных с сферой обороны и правоохранительной деятельности.

Уточняется, что акцент делался в первую очередь на принадлежность. Подавляющее большинство смертей связаны с закупочной деятельностью. — это почти 103 млрд. Еще 8,2 млрд связаны с ведением бухгалтерского учета. 5,8 млрд говорят о необеспечение эффективности использования сфер, наконец, 52 млрд связаны с федеральной адресной инвестиционной программы.

При этом ранее сообщалось, что НАТО планирует увеличить финансирование на активность у российских границ. Соответствующее заявление сделал генсек организации.