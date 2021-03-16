С 17 марта Федеральная налоговая служба получает расширенный доступ к банковской тайне. В течение трех дней по запросу банковским служащим придется "выдавать" налоговикам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие и закрытии счета, образцы подписей и оттиск печатей.
Помимо этого, необходимо предоставлять информацию о бенефициарах, представителях клиента и выгодоприобретателей. Раньше налоговые органы могли получать информацию только как часть налоговых проверок, сегодня это можно делать вне них.
Целью новации станет повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий с целью выявления не декларируемых доходов и расходов. Утверждается, что добросовестных граждан новшество не затронет, тем более что собираемая информация хранится уже как налоговая тайна.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.