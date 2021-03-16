Производство птицы в России снизилось на 6,2%

В январе-феврале 2021 года российские сельскохозяйственные компании произвели 939,5 тысячи тонн птицы, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ.

В феврале текущего года производство птицы снизилось на 6%, до 461,4 тысячи тонн.

Вклад в сокращение производства внесли компании из всех ведущих регионов страны. В частности, в Белгородской области производство птицы снизилось на 12,2%, до 117,9 тысячи тонн, в Пензенской области — на 5,2%, до 48,1 тысячи тонн, в Марий Эл — на 1,1%, до 40,5 тысячи тонн, в Челябинской области — на 18,5%, до 40,6 тысячи тонн.

По прогнозу Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства, производство птицы в этом году снизится до 4,99 млн тонн. Прогноз основан на том, что во второй половине 2020 года в ряде регионов зафиксированы вспышки птичьего гриппа, которые уже привели к росту цен на мясо птицы.

Чтобы поддержать птицеводов, Минсельхоз решил увеличить предельный лимит по льготным кредитам с 1 млрд до 1,5 млрд рублей и продлить срок льготных инвестиционных кредитов до 12 лет.