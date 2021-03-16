Эксперт рассказал, когда продавать доллары

Продавать доллары следует спустя длительный промежуток времени — через полгода, год и даже больше. Потому что в долгосрочной перспективе российская валюта имеет тенденцию к постоянному ослаблению по отношению к доллару.

Об этом "Инвест-Форсайту" рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Например, в течение 2020 года курс рубля снизился на 22%. Поэтому те, кто приобрели доллары в начале прошлого года, допустим на 100 тысяч рублей, к концу года заработали дополнительные 22 тысячи рублей.

В целом доллар в России больше считается защитным активом на время экономических и финансовых кризисов, чем средством для получения дохода, отметил Деев. Так что доллары стоит покупать, чтобы защитить свои сбережения от обесценивания.

Текущее укрепление рубля, по мнению аналитика, носит временный характер. Курс опустился ниже 73 рублей за $1, и это следствие роста нефтяных котировок в ожидании восстановления мировой экономики. Но коррекция цен на нефть может начаться в любое время, и тогда рубль потеряет значимую долю поддержки.