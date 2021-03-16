Россия снизила добычу нефти на 8,6%, но осталась на втором месте в мире

В 2020 году добыча нефти в России сократилась на 8,6%, до 512,8 млн тонн, экспорт — на 12%. Несмотря на сокращение, страна осталась на втором месте в мире по уровню производства "чёрного золота".

Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.

В ходе заседания министр отметил, что соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ частично нивелировало негативные последствия от рекордного падения спроса на "чёрное золото", удержав цены на него на более или менее приемлемом уровне.

Напомним, соглашение ОПЕК+ начало действовать с мая 2020 года. В марте-апреле того же года мировые цены на нефть находились на исторических минимумах, в отдельные дни на биржах фиксировались даже минусовые котировки.

Министр энергетики России также сообщил, что в 2020 году добыча газа в стране сократилась на 6%, до 692,9 млрд кубических метров, а экспорт — на 2,4%.

Несмотря на сложности в топливно-энергетическом комплексе, учитывая сокращение добычи угля на 9%, число уволенных в отрасли оказалось менее 3 тысяч человек.