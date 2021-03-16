Россияне назвали комфортный размер платежа по кредиту

Около 39% россиян считают, что оптимальный ежемесячный платёж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей. Остальные считают комфортным гораздо более высокие суммы.

В частности, 38% граждан готовы платить по кредиту от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, ещё 17% — от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование ПАО Банк "ФК Открытие". Платёж по кредиту в размере от 25 тысячи рублей считают комфортным 6% опрошенных.

При этом большинство россиян (44%) полагают, что в текущей экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки, будь то квартира, машина, отпуск или ремонт, а не оформлять кредит. Хотя 30% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 26% респондентов заявили, что сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

В этом году 15% россиян собираются оформить ипотечный кредит, 12% — автокредит, 18% — потребительский кредит. Уже оформили ипотеку 12% опрошенных, автокредит — 2%, потребительский кредит — 7%.

Почти половина граждан (47%) считает, что ставки по кредитам в этом году останутся неизменными, 30% — ждут роста ставок, 23% — снижения.

В выборку включены ответы 1 тысячи граждан в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.