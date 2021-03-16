Добыча угля в России снизилась на 9%

В 2020 году добыча угля в РФ снизилась на 9%, до 402 млн тонн, экспорт — на 5,9%, до 208 млн тонн. Об этом на заседании Совета Федерации по экономической политике рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Он отметил, что экспорт угля снизился "в направлении атлантических стран, которые заявили о декарбонизации и отказе от угольных станций и снижении потребления угля". В то же время экспорт угля в страны АТР вырос примерно на 10%.

Также в ходе заседания Совета Федерации по экономической политике Шульгинов отметил ограничение пропускной способности БАМа и Транссиба, с которым столкнулись в прошлом году угольные компании. Решение по развитию Восточного полигона уже принято, рассматривается и увеличение пропускной способности в долгосрочной перспективе (в 2024–2025 годах). Для реализации планов потребуются дополнительные мероприятия, как со стороны железнодорожной, так и со стороны энергетической инфраструктуры.

В этом году добыча угля будет на уровне 2020 года или "немножко больше", считает Шульгинов.