В 2020 году добыча угля в РФ снизилась на 9%, до 402 млн тонн, экспорт — на 5,9%, до 208 млн тонн. Об этом на заседании Совета Федерации по экономической политике рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
Он отметил, что экспорт угля снизился "в направлении атлантических стран, которые заявили о декарбонизации и отказе от угольных станций и снижении потребления угля". В то же время экспорт угля в страны АТР вырос примерно на 10%.
Также в ходе заседания Совета Федерации по экономической политике Шульгинов отметил ограничение пропускной способности БАМа и Транссиба, с которым столкнулись в прошлом году угольные компании. Решение по развитию Восточного полигона уже принято, рассматривается и увеличение пропускной способности в долгосрочной перспективе (в 2024–2025 годах). Для реализации планов потребуются дополнительные мероприятия, как со стороны железнодорожной, так и со стороны энергетической инфраструктуры.
В этом году добыча угля будет на уровне 2020 года или "немножко больше", считает Шульгинов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.